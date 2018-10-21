” الخدمة المدنية ” تدعو 12 متقدمة على الوظائف المشمولة لمطابقة بياناتهن النهائية

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (12) من المتقدمات على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام (نساء) المعلنة في 17 / 1 / 1440 هـ ، على موقع الوزارة الإلكتروني ، وذلك لمطابقة بياناتهم كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم اعتبارا من يوم الأثنين13 – -02 1440 هـ لمدة يوم واحد فقط ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية .

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية ستعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهن عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية, أصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج , الحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.