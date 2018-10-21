الإعلان عن دليل اكسسوارات موديلات فورد رانجلر 2019

واشنطن(صدى):

تتوفر سيارات فورد رانجر 2019 للمبيعات في صالات البيع في أمريكا الشمالية بسعر يبدأ من 25.395 ألف دولار وبجانب الخيارات التي تتوفر للسيارة في محدد الخيارات على موقع الشركة كما توفر فورد موتور باقة كبيرة من الاكسسوارات الرسمية للشاحنة البيك أب متوسطة الحجم التي تأتي بصورة قياسية بمحرك ايكوبوست سعة 2.3 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني.

والضروريات التي تتوفر للشاحنة تشمل صندوق خلفي أسود بتكلفة 325 دولار وشبكة تحميل بسعر 60 دولار وقضبان للصندوق الخلفي مع واقي بتكلفة 107 دولار وخطافين كروميين بسعر 75 دولار للنسخ بدفع خلفي وكلي. أما العجلات 18 بوصة المطلية بالأسود تتكلف 999 دولار وسعر 30 دولار لمنفضة السجائر الذي يمكن استخدامه للعملات و60 دولار للولاعة .

كما يتوفر لنسخ SuperCab وCrewCab بأربع أجزاء من فرش الأرضية بتكلفة 102 دولار كما توجد طاولة خلفية بسعر 139 دولار وحساسات ركن خلفية بتكلفة 269 دولار. ويتوفر للسيارة محرك سعة 2.3 لتر ايكوبوست وناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات مطور مع جنرال موتورز.