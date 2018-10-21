أفضل الحلول الطبيعية للتخلص من التجاعيد

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر التجاعيد هي العدو اللدود لكل امرأة، ولذلك تبحث كل امرأة عن الوسائل التي يمكن أن تساعدها في إخفاء التجاعيد، أو تأخير ظهورها.

وهذه أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من التجاعيد:

– إكثار السوائل المضادات للأكسدة كالمياه والشاي، الإكثار من تناول الخضار والفواكه وتحديدا الكيوي، التوت، الشمندر والجزر.

– تخزين الأوميجا 3 من خلال الإكثار من تناول الزيت النباتي، زيت الزيتون وزيت السّمك.

– بالنسبة لمخزون البروتين للعضل، فالإكثار من تناول اللّحوم الحمراء والبيض والأسماك، هو أمرٌ ضروريّ كون قوة عضلة الوجه تساعد في عدم تراخي الوجه.

– ممارسة الرّياضة أمر أساسي كالملاكمة، واليوجا، والسباحة.

– خلطات سحرية يمكن لكل امرأة تحضيرها في البيت كـ ” ماسك ” زلال البيض أو ماسك الموز.

للقيام بـ ” ماسك ” الموز عليك فقط مزج نصف موزة مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي العادي، وقومي بتدليك المزيج على الوجه والرقبة وتجنبي منطقة حول العين، واتركيه ربع ساعة واغسلي وجهكِ جيدا .

بدلًا من دهن المراهم الكيميائية المكلفة، تستطيعين استبدالها بالزيوت الطبيعية كزيت الأرجان، زيت الخروع أو زيت الزّيتون، فالتدليك بهذه الزيوت تساعد بتجديد خلايا الوجه وتخفي التجاعيد.