زيادة أسعار تذاكر الخطوط الجوية السعودية في حالة واحدة

علي القحطاني (صدى):

وافقت الهيئة العامة للطيران المدني على طلب الخطوط الجوية العربية السعودية ،برفع سقف أسعار التذاكر بنسبة 10% من سعر المرحلة الثانية.

كما وافقت الهيئة على زيادة الأسعار بنسبة 80% من أسعار التذاكر الداخلية الجديدة، في حال وصول معدلات الحمولة إلى 70% ،بحسب عكاظ.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت الخطوط السعودية الموافقة على تعديل الخطة الموضوعية للخطوط الجوية العربية السعودية الخاصة بأسعار التذاكر الداخلية.