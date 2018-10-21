زيادة أسعار تذاكر الخطوط الجوية السعودية في حالة واحدة
وافقت الهيئة العامة للطيران المدني على طلب الخطوط الجوية العربية السعودية ،برفع سقف أسعار التذاكر بنسبة 10% من سعر المرحلة الثانية.
كما وافقت الهيئة على زيادة الأسعار بنسبة 80% من أسعار التذاكر الداخلية الجديدة، في حال وصول معدلات الحمولة إلى 70% ،بحسب عكاظ.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت الخطوط السعودية الموافقة على تعديل الخطة الموضوعية للخطوط الجوية العربية السعودية الخاصة بأسعار التذاكر الداخلية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36322 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب😐
لافينو[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يباركملهم فيما اعطاهههههههههههههههههم