رسميا.. إيقاف حسن معاذ وتغريمه 100 ألف ريال لاعتدائه على حسين عبدالغني

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، اليوم الاحد، قرارًا بإيقاف لاعب حسن معاذ لمدة عامين ، وتغريمه 100 ألف ريال.

ويأتي ذلك القرار على خلفية اعتداء معاذ على لاعب أحد حسين عبدالغني بالضرب، مسببًا له شج في رأسه، أثناء دخول اللاعبين للممر بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة.

وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وفقًا للمادة 139 من اللائحة.