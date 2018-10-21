رسميا.. إيقاف حسن معاذ وتغريمه 100 ألف ريال لاعتدائه على حسين عبدالغني
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، اليوم الاحد، قرارًا بإيقاف لاعب حسن معاذ لمدة عامين ، وتغريمه 100 ألف ريال.
ويأتي ذلك القرار على خلفية اعتداء معاذ على لاعب أحد حسين عبدالغني بالضرب، مسببًا له شج في رأسه، أثناء دخول اللاعبين للممر بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة.
وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وفقًا للمادة 139 من اللائحة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36322 ] نشر منذ 2 ساعتين
قليلة
هذا مفروض يوقف للأبد😐
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4643 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعز الدولة
ويحفظ لنا نعمة الأمن والأمان
الى مزابل التاريخ إن شاء الله
دون عودة انت وامثالك بصفه عامة
ابو وليد[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ 38 دقيقة
قرار مجحف جدا المفروض يشكرونه ويعطونه الميه الف