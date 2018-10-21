فيديو نادر للملك خالد يدعو فيه لتضامن المسلمين ووحدتهم

حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر للملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- يدعو إلى تضامن المسلمين ووحدتهم.

وجاء ذلك خلال كلمة الملك خالد رحمه الله في افتتاح مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة.

وقال الملك رحمه الله في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الملك فهد – رحمه الله – : ” إن التحديات المعاصرة التي تواجه الأمة الإسلامية في مختلف المجالات تحديات كبيرة ولكن القيادة تستطيع مواجهة تلك التحديات بالتضامن الاسلامي “.