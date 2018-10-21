فيديو نادر للملك خالد يدعو فيه لتضامن المسلمين ووحدتهم
أظهر مقطع فيديو نادر للملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- يدعو إلى تضامن المسلمين ووحدتهم.
وجاء ذلك خلال كلمة الملك خالد رحمه الله في افتتاح مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة.
وقال الملك رحمه الله في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الملك فهد – رحمه الله – : ” إن التحديات المعاصرة التي تواجه الأمة الإسلامية في مختلف المجالات تحديات كبيرة ولكن القيادة تستطيع مواجهة تلك التحديات بالتضامن الاسلامي “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36322 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه😘
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20521 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمه الله وغفر له