توجيه من تركي آل الشيخ بعلاج عموري في أفضل الأماكن بالعالم

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، بعلاج لاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” في أفضل الأماكن.

وقال آل الشيخ في تغريدة له : ” وجهت المختصين في هيئة الرياضة للتنسيق مع إدارة نادي الهلال؛ لعلاج عموري بشكل عاجل في أفضل الأماكن في العالم، والله يشفيه، وبإذن الله يعود قريباً ” .

وكان اللاعب الإماراتي عموري قد أصيب في الركبة خلال مباراة أمس السبت ،أمام نادي الشباب.

وفيما يخص واقعة اعتداء لاعب الاتحاد حسن معاذ على لاعب أحد حسين عبدالغني ، وقرار إيقافه لمدة سنتين ، علق آل الشيخ قائلا : ” قلتها وسأعيدها مرة أخرى، لن أسمح بأي تجاوز أو خطأ، سواءً من لاعب أو مدرب أو إداري أو إعلامي ” .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، قد أصدرت قرارًا اليوم الاحد، بإيقاف حسن معاذ لمدة عامين ، وتغريمه 100 ألف ريال.