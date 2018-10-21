توجيه من تركي آل الشيخ بعلاج عموري في أفضل الأماكن بالعالم
وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، بعلاج لاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” في أفضل الأماكن.
وقال آل الشيخ في تغريدة له : ” وجهت المختصين في هيئة الرياضة للتنسيق مع إدارة نادي الهلال؛ لعلاج عموري بشكل عاجل في أفضل الأماكن في العالم، والله يشفيه، وبإذن الله يعود قريباً ” .
وكان اللاعب الإماراتي عموري قد أصيب في الركبة خلال مباراة أمس السبت ،أمام نادي الشباب.
وفيما يخص واقعة اعتداء لاعب الاتحاد حسن معاذ على لاعب أحد حسين عبدالغني ، وقرار إيقافه لمدة سنتين ، علق آل الشيخ قائلا : ” قلتها وسأعيدها مرة أخرى، لن أسمح بأي تجاوز أو خطأ، سواءً من لاعب أو مدرب أو إداري أو إعلامي ” .
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، قد أصدرت قرارًا اليوم الاحد، بإيقاف حسن معاذ لمدة عامين ، وتغريمه 100 ألف ريال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36322 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحظك ي عموري
غيرك يناشد ومقاطع فديو وتكفون
وأنت تجيك لين حدك🤗
أبو يزن[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
الديوان الملكي
مخصص برنامج ( تواصل )
اطلب طلبك في خلال اسبوع والموافقه بيدك
اترك عنك التذمر والكلام الفاضي.
اسال الله ان يحمى حكومتنا …
هزيم[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان.
faeiz[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله لناس وناس
ابو منار[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
على شان 60مليون
علاج فوري وعاجل
والمواطن ينشر فيديو يقطع القلب
زمن عجيب وغريب
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 2 ساعتين
برنامج وشو يا ابو يزن.
دخلت انت على البرنامج وطلبت شي !ّ!!
هزيم[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايييييه يابو منار.
أبو يزن[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم صحيح
الان جيب تقاريرك من المستشفى
ودخل على برنامج تواصل عن طريق موقع الديوان الملكي
وبأذن الله اسبوع وتجيك الموافقة سوى بداخل السعودية او بخارجها
حكومتنا ما قصرت لكن البعض يحب يشوه ويقلل بشئون المملكة وحكومتنا
يا بلادي واصلي والله معاك
واصلي واحنا وراك
واصلي والله يحميك إله العالمين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4643 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان
ابواب الدولة الله يعزها مفتوحة للجميع
سواء بالبريد الممتاز او تويتر الخ من الوسائل الحضاريه
النظامية اما المقاطع ربما تكون فيها نوع من البلبلة
والتحريض وإشاعة وإثارة الرأي العام والفتن ضد قيادتنا الرشيدة اعزها الله
نصيحة للجميع تجنبو انزال المقاطع عندة مناشدة الدولة اعزها الله
حتى لو فيه مقطع تخدم فيه بلدك وعندك وطنيه
بلغ بطرق سريه الجهات المختصة بدون بلبلة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36322 ] نشر منذ 46 دقيقة
أنا ماقللت من شأن الحكومة ولاشوهت
يبوالمعاريض
لو أنفضت طاح من جيوبك ستين الف معروض!!
الحكومة ماقصرت بأي شي
وأبواب ولاة الأمر مفتوحة للمواطنين من قبل برنامج تواصل
والله يجزاهم خير
محد وصل عندهم ورجع خايب
وإن وجدت بعض مقاطع المناشدة
فهذا قد يكون تقصير من بعض الأطباء ومسؤلين المستشفيات
أو قد يكون أهمال من المريض نفسه
الي يتأخر عن موعده
والي يلجأ لطب بديل وهكذا
وإذا شاف مافي فايدة وراحت علية المراجعات رجع يناشد
فحاول توزن كلامك قبل تتكلم.