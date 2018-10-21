قصة 3 خريجين قرروا قهر البطالة ببيع الأشمغة

نايف السالم(صدى):

قرر 3 شباب سعوديين أن يقهروا شبح البطالة، وانتهزوا فرصة توطين منافذ البيع في نشاط الملابس الرجالية، بالعمل كبائعين للأقمشة والأشمغة في أحد المعارض بجدة.

ويؤكد أحدهم أن الوظيفة طورت منه كثيرًا، في تعلم مهارات البيع والشراء وفنون إقناع العميل بالشراء، ومعرفة جودة الأقمشة وأذواق الزبائن أيضا.

وأشار إلى أنه التحق بها بعدما شاهد إعلانا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتمت مراسلتهم، وخلال أسبوعين تم إجراء مقابلتين شخصية وباشر العمل بعدها.

بينما أوضح آخر وهو خريج إحدى كليات الشريعة الإسلامية بدرجة البكالوريوس منذ عامين، أنه أخذ بنصيحة والده الذي شاهد إعلانا في موقع إلكتروني عن توفر وظائف بائع ليُرسله لابنه طالبا منه التقديم بدلا من الجلوس على رصيف البطالة عاما ثالثا.

ويحصل الشباب على راتب شهري يبدأ من 5000 ريال، وتأمين طبي إضافة إلى يوم إجازة في الأسبوع.