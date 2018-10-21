قصة 3 خريجين قرروا قهر البطالة ببيع الأشمغة
قرر 3 شباب سعوديين أن يقهروا شبح البطالة، وانتهزوا فرصة توطين منافذ البيع في نشاط الملابس الرجالية، بالعمل كبائعين للأقمشة والأشمغة في أحد المعارض بجدة.
ويؤكد أحدهم أن الوظيفة طورت منه كثيرًا، في تعلم مهارات البيع والشراء وفنون إقناع العميل بالشراء، ومعرفة جودة الأقمشة وأذواق الزبائن أيضا.
وأشار إلى أنه التحق بها بعدما شاهد إعلانا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتمت مراسلتهم، وخلال أسبوعين تم إجراء مقابلتين شخصية وباشر العمل بعدها.
بينما أوضح آخر وهو خريج إحدى كليات الشريعة الإسلامية بدرجة البكالوريوس منذ عامين، أنه أخذ بنصيحة والده الذي شاهد إعلانا في موقع إلكتروني عن توفر وظائف بائع ليُرسله لابنه طالبا منه التقديم بدلا من الجلوس على رصيف البطالة عاما ثالثا.
ويحصل الشباب على راتب شهري يبدأ من 5000 ريال، وتأمين طبي إضافة إلى يوم إجازة في الأسبوع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36307 ] نشر منذ 1 ساعة
الشباب فيهم خير
الشهر الماضي جاني شاب قرشي توه متخرج من الثانوي
قدم في أحدى المولات يبي يتوظف
وأستقعدو له بعض الموظفين
وحرشوا مدير الفرع علية
بعض هذيلن الشباب مقدمين في مواقع حساسه
وينتظرون
وهو يوم يأس من العمل قدم في أحدى الوظائف العليا
جاني للبيت عندي
وكلمني
قلت أبشر عطني رقم طلبك
وفعلآ في خلال12ساعة ورسالة المقابلة جت على جواله
جاني يركض ركض من الفرحة
وأبشركم تم قبوله
ومن كانوا سبب في قطع رزقه
وسبق جوني قبلها
ماأنقبلو
سبحان الله أرزاق.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20517 ] نشر منذ 48 دقيقة
فكره ممتازه جدا
الله يوفقهم ويوفق الشباب جميعا
الان تعتبر هذه فرصه ثمينه لشباب العاطل بعد خروج العماله الاجنبيه