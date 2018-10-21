بالفيديو.. الفلسطينيون يتحدون جيش الاحتلال ويتسللون عبر السياج الحدودي ويدهسون نجمة داوود

القدس(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تحدي نشطاء فلسطينيون، لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونجاحهم في عبور السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل، أمس الأول الجمعة.

وعبر الفلسطينيون السياج دون أن يعترضهم الجيش الإسرائيلي، ما يدل على وجود ثغرات أمنية على خلاف المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن سيطرة الجيش على الأوضاع.

ويظهر الفيديو الفلسطينيون يحملون صورة تحمل اسم ” الشهيد محمد إسماعيل ” ، بينما يتقدمون صوب السياج الحدودي، ووضعوا لافتة تحمل الصورة داخل الجانب الإسرائيلي، على تلة صناعية.

وقام أحد النشطاء برسم شعار نجمة داوود الإسرائيلية، على الأرض قبل أن يطأها المشاركون بأقدامهم، ومن ثم عادوا إلى الجانب الفلسطيني من السياج.