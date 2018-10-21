آسيوي يستغل الأطفال ” جنسيًا ” عبر ” فيس بوك “

أبوظبي(صدى):

أصدرت محكمة بأبو ظبي حكمًا بالسجن 10 سنوات لشاب آسيوي ،لاتهامه باستغلال الأطفال جنسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وتفصيلا، فقد استغل المتهم 6 أطفال خارج الإمارات، في تصوير مواد إباحية عبر الإنترنت، إذ طلب منهم تصوير أنفسهم وهم عراة ، وأهمهم بأنه سيعطيهم مقابلا لذلك مبلغ 300 دولار.

وأدار المتهم موقعاً إلكترونياً في ” فيس بوك ” لنشر المواد الإباحية، إضافة إلى تحميل وإرسال المواد الإباحية التي أرسلها إليه الأطفال، إلى هاتفه الخاص، وإرسالها إلى شخص آخر مجهول، عن طريق بقصد العرض.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، باستخدام الأطفال، واستغلالهم في تصوير مواد إباحية، وتحميل وإرسال المواد التي أرسلوها إليه عن طريق شبكة الإنترنت، إضافة إلى استغلالهم جنسياً من خلال تحريضهم على أعمال الفجور، موضحاً أنه طلب منهم تصوير أنفسهم وهم عراة.