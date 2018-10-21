تغريدة تضع إيفانكا ترامب في موقف محرج

واشنطن(صدى):

وقعت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، في ورطة، بسبب تغريدة قصيرة، جعلتها محل سخرية رواد مواقع التواصل.

وكانت إيفانكا قد نشرت اقتباسًا نسبته إلى الفيلسوف اليوناني ” سقراط ” عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وكان محتوى المقولة المقتبسة : ” يكمن سر التغيير في تركيز كل طاقتك، ليس على محاربة القديم، بل بناء الجديد ” ، ونسبتها إلى سقراط، فيما اكتشف أن المقولة تعود في الحقيقة إلى كتاب للاعب الجمباز الأمريكي ” دان ميلمان ” ، والذي كانت إحدى شخصياته تدعى ” سقراط ” .

ويبدو أن إيفانكا اختلط عليها الأمر بعض الشيء، وبعد نشرها التغريدة، أدركت خطأها وحذفت المنشور بعد حوالي نصف ساعة، إلا أنها نشرته مرة أخرى مع توضيح أن المقصود ” سقراط ” الشخصية الخيالية.