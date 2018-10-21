تغريدة تضع إيفانكا ترامب في موقف محرج
وقعت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، في ورطة، بسبب تغريدة قصيرة، جعلتها محل سخرية رواد مواقع التواصل.
وكانت إيفانكا قد نشرت اقتباسًا نسبته إلى الفيلسوف اليوناني ” سقراط ” عبر حسابها الرسمي على تويتر.
وكان محتوى المقولة المقتبسة : ” يكمن سر التغيير في تركيز كل طاقتك، ليس على محاربة القديم، بل بناء الجديد ” ، ونسبتها إلى سقراط، فيما اكتشف أن المقولة تعود في الحقيقة إلى كتاب للاعب الجمباز الأمريكي ” دان ميلمان ” ، والذي كانت إحدى شخصياته تدعى ” سقراط ” .
ويبدو أن إيفانكا اختلط عليها الأمر بعض الشيء، وبعد نشرها التغريدة، أدركت خطأها وحذفت المنشور بعد حوالي نصف ساعة، إلا أنها نشرته مرة أخرى مع توضيح أن المقصود ” سقراط ” الشخصية الخيالية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36300 ] نشر منذ 43 دقيقة
ههههههههههه هههههههههه
تعالي أعطيكي دروس خصوصية
عن سقراط وابو سقراط وجده
كمان😂😂😂😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10840 ] نشر منذ 4 دقائق
اسين يا ايفاناكا💔😁تسقرطتي😊😁😂