بالفيديو.. قذاف الدم يكشف أين اختفت ثروة معمر القذافي

طرابلس(صدى):

تحدث المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني في ليبيا، أحمد قذاف الدم، عن الثروة التي تركها الرئيس الراحل مُعمر القذافي مقدرًا قيمتها بـ 600 مليار دولار.

وصرح قذاف الدم خلال لقاءه ببرنامج ” على مسؤوليتي ” بأن الغرب استولوا على ثروة القذافي وبددوا ما يقرب من 277 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وبرأ قذاف الدم الشعب الليبي من قتله، مؤكدًا أن هناك تحقيقات مازالت تجرى في واقعة اغتيال الرئيس الليبي الراحل، حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدول الغربية هي التي تقف وراء اغتياله.