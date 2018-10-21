موريتانيا تثمن قرارات خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة خاشقجي
ثمنت الجمهورية الاسلامية الموريتانية القرارات المهمه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظة الله خدمة لشفافية التحقيقات الجارية بخصوص وفاة المواطن جمال خاشقجي رحمة الله .
وقالت وزارة الخارجية الموريتانية ، في بيان لها اليوم ، إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، انطلاقا من علاقاتها التاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ، تتابع باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي ، وتثمن القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلاء للحقيقة وخدمة لشفافية التحقيقات الجارية بهذا الخصوص.
وأكدت موريتانيا ” ثقتها في القضاء السعودي وقدرته وإرادته في الوصول إلى كشف كافة الملابسات التي أحاطت بالحادث ، ومحاسبة المتورطين فيه ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20508 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظ الله خادم الحرمين من كل شر