موريتانيا تثمن قرارات خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة خاشقجي

نواكشوط(صدى):

ثمنت الجمهورية الاسلامية الموريتانية القرارات المهمه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظة الله خدمة لشفافية التحقيقات الجارية بخصوص وفاة المواطن جمال خاشقجي رحمة الله .

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية ، في بيان لها اليوم ، إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، انطلاقا من علاقاتها التاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ، تتابع باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي ، وتثمن القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلاء للحقيقة وخدمة لشفافية التحقيقات الجارية بهذا الخصوص.

وأكدت موريتانيا ” ثقتها في القضاء السعودي وقدرته وإرادته في الوصول إلى كشف كافة الملابسات التي أحاطت بالحادث ، ومحاسبة المتورطين فيه ” .