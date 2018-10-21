بالفيديو.. أستاذة فلسفة العقيدة: النقاب عادة يهودية وليس من الشريعة الإسلامية

القاهرة(صدى):

قالت الدكتورة ” آمنة نصير ” أستاذة فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب المصري، اليوم السبت، إنّ ” النقاب مجرد عادة يهودية تجذرت في الجزيرة العربية، بين القبائل اليهودية والقبائل العربية قبل الإسلام ” ، لافتة إلى أنّ ” تلك العادة ليست من الشريعة الإسلامية في شيء ” .

وأضافت ” آمنة ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” عمَّ يتساءلون ” على فضائية ” إل تي سي ” ، أن قرار الجزائر بمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية للدولة يعد انتصارًا للشريعة الإسلامية.

وتابعت ” نصير ” ، أنّها ” تتمنى منع واختفاء النقاب من مصر ” ، لافتة إلى أنّ ” الأمر القرآني بغض البصر من قِبل الرجل والمرأة، يدل على أنه مباح للنساء كشف وجوههن ” .

جاء ذلك وسط وجود إجراءات حكومية في مصر، لمنع ” النقاب ” في المؤسسات العامة والجامعات.