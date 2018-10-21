بالفيديو.. أستاذة فلسفة العقيدة: النقاب عادة يهودية وليس من الشريعة الإسلامية
قالت الدكتورة ” آمنة نصير ” أستاذة فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب المصري، اليوم السبت، إنّ ” النقاب مجرد عادة يهودية تجذرت في الجزيرة العربية، بين القبائل اليهودية والقبائل العربية قبل الإسلام ” ، لافتة إلى أنّ ” تلك العادة ليست من الشريعة الإسلامية في شيء ” .
وأضافت ” آمنة ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” عمَّ يتساءلون ” على فضائية ” إل تي سي ” ، أن قرار الجزائر بمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية للدولة يعد انتصارًا للشريعة الإسلامية.
وتابعت ” نصير ” ، أنّها ” تتمنى منع واختفاء النقاب من مصر ” ، لافتة إلى أنّ ” الأمر القرآني بغض البصر من قِبل الرجل والمرأة، يدل على أنه مباح للنساء كشف وجوههن ” .
جاء ذلك وسط وجود إجراءات حكومية في مصر، لمنع ” النقاب ” في المؤسسات العامة والجامعات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56486 ] نشر منذ 1 ساعة
إخسأي ياعجوز قريح اخزاكي الله ,,
, مابقي إلا انتي تحدثي علينا وتفسري ، وحنا نستمع لك ,,
,, أهبي هبيتي ,,
صنقال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
وجهك مجرد النظر اليه في الجوال يجيب تشنج
عشان كذا اذا بناتك يشبهوك عادي يكشفو ملامح ابو جهل ههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56486 ] نشر منذ 1 ساعة
إخسئي …^^
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4332 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه استغفر الله مدري وش اقول لست حنظلة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17165 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا يا شيخه !!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36263 ] نشر منذ 48 دقيقة
أنتي الي يهودية
بنت ستييييييييين يهودي
نحن الذين نتمنى أن تختفين أنتي وأمثالك من على وجه الأرض
هذي أستاذة أبليس مو أستاذة في الأزهر
أحس أبليس جالس جمبي يوم فكيت المقطع
وشاف شكلك
هرب👣👣👣👣👣👣👣👣😈
abdul[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 45 دقيقة
كل طاغية وحاكم مستبد الّا وله من شيوخ السلطان ( وشيخات في ايامنا هذه ) من يفَصّل له الاحكام الشرعيه ، بل ومن يحللون للسلطان – خالصا له دون المؤمنين – الزنا وشرب الخمر وإغتصاب بنات واولاد المسلمين، وما علينا إلا ان نصبر علي افعال الطاغية من اجل لحمة الوطن وتماسكه والمصلحة العامة. هكذا يقدّمون الدين الي الشعب.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10838 ] نشر منذ 43 دقيقة
فتواها مثل مفتيهم هههههه😊استغفر الله بس
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 19 دقيقة
فلسفتها من الصرة وتحت
وش وداها للحجاب فوق
😅😅😅😅😅
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 16 دقيقة
هكذا هم الاخونجية ….
الدين حسب رغباتهم ومصالحهم