فيديو يرصد خطورة أعمدة الكهرباء في مناطق الأمطار والسيول

علي القحطاني(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، خطورة أعمدة الكهرباء في مناطق الأمطار والسيول.

وأظهر المقطع، اقتراب شخص من عمود الكهرباء ويبدو أنه أغمى عليه أو قد يكون توفي، فيما اقترب أشخاص آخرين لإنقاذ فكان مصيرهم هو نفسه.

يذكر أن مناطق المملكة كافة، تشهد في هذه الأيام أمطارًا غزيرة تصل إلى السيول فيما تحذر هيئة الأرصاد وحماية البيئة من التواجد في الأماكن الخطرة أو بالقرب من أعمدة الكهرباء.