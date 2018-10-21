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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. انتشال جثة طفل من مياة بأحد وديان صامطة

بالصور.. انتشال جثة طفل من مياة بأحد وديان صامطة
تركي السالم(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني في جازان،اليوم السبت من انتشال جثة طفل توفى غرقًا في مياه بأحد وديان محافظة صامطة، إثر هطول الأمطار الغزيرة.

وقال الدفاع المدني بمنطقة جازان، إن الطفل غرق في مياة راكدة بأحد الوديان، ويبلغ من العمر 11 عامًا، حيث قامت الفرق بنقل الجثة إلى المستشفى بعد انتشالها لاستكما الإجراءات.

وكان الدفاع المدني قد أصدر 8 تحذيرات عند هطول الأمطار، موضحًا أنه يجب عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56488 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمه الله واحسن عزاء والديه ,, آمين ,,

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