بالفيديو.. كنو: قدمنا المستوى المطلوب في المباراة.. وعموري لاعب مهم

نواف السالم(صدى):

أكد محمد كنو لاعب نادي الهلال أن لاعبي الفريق كانوا رجال في الملعب وتمكنوا جميعا من تنفيذ الخطة التي أعدها المدرب وتوجيهاته بمحاولة تسجيل أهداف.

وأضاف ” كنو ” قدمنا المستوي المطلوب، لافتا إلى أن عموري لاعب مهم في الفريق وخروجه له تأثير وإذا كان متواجد كانت النتيجة زادت عن ذلك وأهدي هذا الفوز له.

الجدير بالذكر ان ” محمد إبراهيم كنو ” قاد فريقه ” الهلال ” لحسم ديربي الرياض، اليوم السبت، وذلك بتغلبه على الشباب 1/صفر، في المباراة التي جمعت بينهما بالمرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأحرز ” كنو ” هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 65 من المباراة، ولعب فريق الشباب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد لاعبه ” إيلير سيلفا ” .