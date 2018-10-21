بالفيديو.. كنو: قدمنا المستوى المطلوب في المباراة.. وعموري لاعب مهم
أكد محمد كنو لاعب نادي الهلال أن لاعبي الفريق كانوا رجال في الملعب وتمكنوا جميعا من تنفيذ الخطة التي أعدها المدرب وتوجيهاته بمحاولة تسجيل أهداف.
وأضاف ” كنو ” قدمنا المستوي المطلوب، لافتا إلى أن عموري لاعب مهم في الفريق وخروجه له تأثير وإذا كان متواجد كانت النتيجة زادت عن ذلك وأهدي هذا الفوز له.
الجدير بالذكر ان ” محمد إبراهيم كنو ” قاد فريقه ” الهلال ” لحسم ديربي الرياض، اليوم السبت، وذلك بتغلبه على الشباب 1/صفر، في المباراة التي جمعت بينهما بالمرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وأحرز ” كنو ” هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 65 من المباراة، ولعب فريق الشباب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد لاعبه ” إيلير سيلفا ” .
اترك تعليقاً