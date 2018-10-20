الأرصاد: سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة بالمنطقة الشرقية ومكة المكرمة وعسير

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيه متقدم للمواطنين بضرورة توخي الحذر، وذلك نتيجة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار، على كلًا من ” مكة المكرمة، تربة، والأجزاء المجاورة لها ، والأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من محافظة الطائف ” ، وبالإضافة إلى ” منطقة عسير، خيبر الجنوب، يعرى-خميس مشيط، والأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من المنطقة ” .

وأوضحت ” الأرصاد ” ، أن الحالة ستبدأ في الساعة: 23:25 من اليوم السبت ، وستنتهي في الساعة: 03:00 من يوم غدًا الأحد.

كما أصدرت ” الهيئة ” ، تنبيهًا للمواطنين ” بالمنطقة الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، النعيرية ، الجبيل، والأجزاء المجاورة لها ” ، وذلك نتيجة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول ” .