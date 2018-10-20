الأرصاد: سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة بالمنطقة الشرقية ومكة المكرمة وعسير
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيه متقدم للمواطنين بضرورة توخي الحذر، وذلك نتيجة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار، على كلًا من ” مكة المكرمة، تربة، والأجزاء المجاورة لها ، والأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من محافظة الطائف ” ، وبالإضافة إلى ” منطقة عسير، خيبر الجنوب، يعرى-خميس مشيط، والأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من المنطقة ” .
وأوضحت ” الأرصاد ” ، أن الحالة ستبدأ في الساعة: 23:25 من اليوم السبت ، وستنتهي في الساعة: 03:00 من يوم غدًا الأحد.
كما أصدرت ” الهيئة ” ، تنبيهًا للمواطنين ” بالمنطقة الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، النعيرية ، الجبيل، والأجزاء المجاورة لها ” ، وذلك نتيجة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56481 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يجيب الخير ,,