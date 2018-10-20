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أمير الرياض: الأوامر الملكية تؤكد أن المملكة لا تحيد عن منهجها المستمد من شرع الله

أمير الرياض: الأوامر الملكية تؤكد أن المملكة لا تحيد عن منهجها المستمد من شرع الله
الرياض(صدى):

عبر صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض عن اعتزازه وتقديره للأوامر الملكية التي صدرت أمس إثر الحادث المؤسف الذي أدى لوفاة المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – .
وقال سموه : إن هذه الأوامر الملكية أكدت أن هذه الدولة لا تحيد عن منهجها المستمد من شرع الله وسياساتها الواضحة ومبادئها الثابته التي اكسبتها احترام الجميع .
وأضاف سموه : إن هذه الدوله وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – حريصة على مواطنيها ولا تقبل من أي أحد التجاوز عليهم أو الإعتداء على حقوقهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية وستظل بإذن الله شامخة بدينها ومعتزة بقادتها وراسخة بثوابتها ووفية مع شعبها .
وأكد سموه أن المملكة دولة سلم ودولة حضارة وتسير بإذن الله في الطريق الصحيح رغم أنف الحاقدين والمغرضين ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة ويحفظ لها قادتها وشعبها الوفي وأن يرد كيد الكائدين لنحورهم .


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