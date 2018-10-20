أمير الرياض: الأوامر الملكية تؤكد أن المملكة لا تحيد عن منهجها المستمد من شرع الله
عبر صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض عن اعتزازه وتقديره للأوامر الملكية التي صدرت أمس إثر الحادث المؤسف الذي أدى لوفاة المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – .
وقال سموه : إن هذه الأوامر الملكية أكدت أن هذه الدولة لا تحيد عن منهجها المستمد من شرع الله وسياساتها الواضحة ومبادئها الثابته التي اكسبتها احترام الجميع .
وأضاف سموه : إن هذه الدوله وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – حريصة على مواطنيها ولا تقبل من أي أحد التجاوز عليهم أو الإعتداء على حقوقهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية وستظل بإذن الله شامخة بدينها ومعتزة بقادتها وراسخة بثوابتها ووفية مع شعبها .
وأكد سموه أن المملكة دولة سلم ودولة حضارة وتسير بإذن الله في الطريق الصحيح رغم أنف الحاقدين والمغرضين ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة ويحفظ لها قادتها وشعبها الوفي وأن يرد كيد الكائدين لنحورهم .
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