عموري معلقًا على إصابته: راضي بما يكتبه الله لي
علق اللاعب الإماراتي ” عمر عبد الرحمن ” الشهير بـ ” عموري ” نجم نادي الهلال ، اليوم السبت، عقب تلقيه إصابة في الركبة خلال مباراة اليوم لفريق مع نادي ” الشباب ” ، قائلًا : ” راضي ما يكتبه الله لي ، وإن كانت الإصابة رباط سأعود أقوى بإذن الله ” .
هذا وأعلن نادي ” الهلال ” ، أن الفحوص الطبية الأولية كشفت تعرّض عموري لإصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية، وذلك للإطمئنان على حالته.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3159 ] نشر منذ 37 دقيقة
الف سلامه💙
باذن الله ربي يعافيك ويسلمك من كل شر