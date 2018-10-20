عموري معلقًا على إصابته: راضي بما يكتبه الله لي

ماجد محمد(صدى):

علق اللاعب الإماراتي ” عمر عبد الرحمن ” الشهير بـ ” عموري ” نجم نادي الهلال ، اليوم السبت، عقب تلقيه إصابة في الركبة خلال مباراة اليوم لفريق مع نادي ” الشباب ” ، قائلًا : ” ‏راضي ما يكتبه الله لي ، وإن كانت الإصابة رباط سأعود أقوى بإذن الله ” .

هذا وأعلن نادي ” الهلال ” ، أن الفحوص الطبية الأولية كشفت تعرّض عموري لإصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية، وذلك للإطمئنان على حالته.