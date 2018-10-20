  • السبت 20

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. عموري معلقًا على إصابته: راضي بما يكتبه الله لي

عموري معلقًا على إصابته: راضي بما يكتبه الله لي

عموري معلقًا على إصابته: راضي بما يكتبه الله لي
ماجد محمد(صدى):

علق اللاعب الإماراتي ” عمر عبد الرحمن ” الشهير بـ ” عموري ” نجم نادي الهلال ، اليوم السبت، عقب تلقيه إصابة في الركبة خلال مباراة اليوم لفريق مع نادي ” الشباب ” ، قائلًا : ” ‏راضي ما يكتبه الله لي ، وإن كانت الإصابة رباط سأعود أقوى بإذن الله ” .

هذا وأعلن نادي ” الهلال ” ، أن الفحوص الطبية الأولية كشفت تعرّض عموري لإصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية، وذلك للإطمئنان على حالته.


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3159 ] نشر منذ 37 دقيقة

الف سلامه💙
باذن الله ربي يعافيك ويسلمك من كل شر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *