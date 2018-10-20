بالفيديو.. من يجب عليه تنفيذ الوصية الأولاد أم الأخوة ؟.. ” المري ” يوضح

عادل الحربي(صدى):

أوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري؛ من يتوجب عليه تنفيذ الوصية الأولاد ام الاخوة.

وتلقى الشيخ ” المري ” سؤالا من أحد المواطنين، خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، مساء السبت تضمن توفي والده وأوصي قبل وفاته بأضحية لكنه لم يحدد أحدا بعينه في تنفيذها فمن المسئول الأولاد أم الأخوة.

وقال ” المري ” ردًّا على السؤال في الغالب ينفذ الوصية في الأولاد لأنهم أحرص الناس عليه ، مضيفا إنه في الغالب يقوم بها الابن الاكبر إذا كان لديه القدرة.

وأضاف: إنه من الممكن أن يتولى أحد الأولاد أو البنات من ابناء المتوفي تنفيذ الوصية ، الصغير أو الكبير الذكر أو الانثي من لديه القدرة على ذلك ، مشددا على ضرورة تنفيذ الوصية واذا حدث أي تنازع يلجأوا للقضاء .