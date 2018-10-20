أمير القصيم: التوجيهات التي صدرت إثر حادث ” خاشقجي ” عكست منهج هذه البلاد لتحقيق العدالة

القصيم(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التي صدرت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ عكست منهج هذه البلاد المباركة على تحقيق العدالة ومحاسبة المخطئ وهو مايشهد به تاريخها الطويل منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ , مشيراً إلى أن ما اتبعته الدولة ـ أيدها الله ـ بإعلانها الحقيقة وصدورها بشكل رسمي يؤكد الشفافية والعزيمة التي تنتهجها المملكة تجاه جميع القضايا التي تسهم على تحقيق العدالة ومحاسبة المدانين.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تتمتع به هذه البلاد من وحدة وطنية وتكاتف وثقة وأسس متينة بين قيادتها وشعبها هو منهج لا يمكن أن يدركه الأعداء , مشيراً إلى أن هذه القاعدة المتينة هي قاعدة أستمدتها هذه البلاد المباركة من دستورها القويم ـ كتاب الله وسنة نبيه ـ الذي أرتكز عليه نظام حكمها منذ تأسيسها .

وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن ماصدر من قرارات يضاف إلى سجلها المشرف في تطبيق الشريعة الإسلامية بما تحمله من مشتركات العدالة التي يؤمن بها الجميع , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والسلامة والإستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.