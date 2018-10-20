حزن الشلهوب لإصابة ” عموري ” يلقى تفاعل واسع بوسائل التواصل

نواف السالم(صدى):

تمكنت عدسات الكاميرا، من إلتقاط صورة، اليوم السبت، للاعب ” محمد الشلهوب ” نجم نادي الهلال، من داخل ملعب ” الملز ” الذي يحتضن مباراة الهلال والشباب، بدا فيها ” الشلهوب ” متأثرًا بإصابة زميله اللاعب عمر عبدالرحمن ” عموري ” وتداولها عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي .

وأوضحت ” الصورة ” ، ظهور الشلهوب محدقًا في زميله المستلقي على النقالة، وارتسمت على ملامحه تعبيرات متأثرة بفعل الإصابة التي بدت مؤلمة.

الجدير بالذكر أعلن ” الهلال ” ، أن الفحوص الطبية الأولية كشفت تعرّض عموري لإصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية، وذلك للاطمئنان على حالته.