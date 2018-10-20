” آل سويلم ” يعلق على إصابة عموري: حذرنا من أرضية الملعب
علَّق سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، على سوء أرضية الملعب التي أدت إلى إصابة نجم الهلال، عموري، خلال لقاء فريقه اليوم أمام الشباب، وفقًا لوصفه.
وقال ” آل سويلم ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حذرنا من أرضية الملعب من أجل المصلحة العامة، وفسروها بـ(صعب المحال) لابد من حل؛ حتى لا نخسر نجوماً آخرين ” .
وأضاف في سياق آخر : ” حكم يوقف اللعب ويتوجه لتقنية (الفار) من أجل كرة مشتركة تحتمل كرت أصفر أو أحمر، ولا يوقف اللعب من أجل التأكد من ضربة جزاء واضحة؟ هل من تفسير؟ ” .
يذكر أن مباراة الهلال والشباب شهدت إصابة عموري في الركبة ليغادر المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.
الصابر[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 46 دقيقة
وانت وش دخلك بالموضوع لاكن ماالومك كل نكساتكم المخجله من الزعيم وأخرها الكوشه ياعنفوشه 😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 29 دقيقة
من جد وش دخله في الموضوع ياملهي الرعيان😂
هذي الاصابة من عيونكم الليزر 👀 يالفقراويه
قعدتو تنقون فيه الى ان اصيب
حتى كلمة سلامات ماقلتها يالقبسه
تقتلون القتيل ويمشون في جنازته
انقلع وخلك في زرايبك يا ابو زريبة😂😂😂😂
عاد الهلال فاز اليوم ورفع ضغطهم زياده😂😂😂😂