” آل سويلم ” يعلق على إصابة عموري: حذرنا من أرضية الملعب

ماجد محمد(صدى):

علَّق سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، على سوء أرضية الملعب التي أدت إلى إصابة نجم الهلال، عموري، خلال لقاء فريقه اليوم أمام الشباب، وفقًا لوصفه.

وقال ” آل سويلم ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حذرنا من أرضية الملعب من أجل المصلحة العامة، وفسروها بـ(صعب المحال) لابد من حل؛ حتى لا نخسر نجوماً آخرين ” .

وأضاف في سياق آخر : ” حكم يوقف اللعب ويتوجه لتقنية (الفار) من أجل كرة مشتركة تحتمل كرت أصفر أو أحمر، ولا يوقف اللعب من أجل التأكد من ضربة جزاء واضحة؟ هل من تفسير؟ ” .

يذكر أن مباراة الهلال والشباب شهدت إصابة عموري في الركبة ليغادر المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.