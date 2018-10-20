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” آل سويلم ” يعلق على إصابة عموري: حذرنا من أرضية الملعب

” آل سويلم ” يعلق على إصابة عموري: حذرنا من أرضية الملعب
ماجد محمد(صدى):

علَّق سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، على سوء أرضية الملعب التي أدت إلى إصابة نجم الهلال، عموري، خلال لقاء فريقه اليوم أمام الشباب، وفقًا لوصفه.

وقال ” آل سويلم ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حذرنا من أرضية الملعب من أجل المصلحة العامة، وفسروها بـ(صعب المحال) لابد من حل؛ حتى لا نخسر نجوماً آخرين ” .

وأضاف في سياق آخر : ” حكم يوقف اللعب ويتوجه لتقنية (الفار) من أجل كرة مشتركة تحتمل كرت أصفر أو أحمر، ولا يوقف اللعب من أجل التأكد من ضربة جزاء واضحة؟ هل من تفسير؟ ” .

يذكر أن مباراة الهلال والشباب شهدت إصابة عموري في الركبة ليغادر المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 46 دقيقة

وانت وش دخلك بالموضوع لاكن ماالومك كل نكساتكم المخجله من الزعيم وأخرها الكوشه ياعنفوشه 😂

[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 29 دقيقة

من جد وش دخله في الموضوع ياملهي الرعيان😂
هذي الاصابة من عيونكم الليزر 👀 يالفقراويه
قعدتو تنقون فيه الى ان اصيب
حتى كلمة سلامات ماقلتها يالقبسه
تقتلون القتيل ويمشون في جنازته
انقلع وخلك في زرايبك يا ابو زريبة😂😂😂😂
عاد الهلال فاز اليوم ورفع ضغطهم زياده😂😂😂😂

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