نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد القمعي

جازان(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد رقيب أول محمد بن علي أحمد القمعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

‏‎من جانبهم ، عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد أبنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.