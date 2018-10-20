بالفيديو.. ” المري ” يكشف حكم صلاة المنفرد خلف الصف

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ علي بن صالح المري، مساء اليوم، عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أنه إذا لم يجد المصلي فرجة أو مكانًا في الصف ولم يجد مكانًا بحانب الإمام، فعليه أن ينتظر.

وأشار إلى أن الانتظار حتى يأتي مصليين ويبدأ معهم الصلاة، أو حتى الانتهاء من صلاة الجماعة ثم يصلي وحده.