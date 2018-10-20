بالفيديو.. نائب رئيس الأهلي يتناقش مع الجمهور بعد الخسارة القاسية أمام الاتفاق

ماجد محمد(صدى):

عرض البرنامج الرياضي ” الوقت الأصلي ” مقطع فيديو، اليوم السبت، لنائب رئيس النادي الأهلي عبدالله، وهو يتحدّث مباشرة مع جمهور الأهلي بعد الخسارة القاسية أمام الاتفاق.

وأثار فريق الأهلي غضب الجمهور، بعد خسارته أمام نادي الاتفاق بسداسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.