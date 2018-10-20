بالفيديو.. نائب رئيس الأهلي يتناقش مع الجمهور بعد الخسارة القاسية أمام الاتفاق
عرض البرنامج الرياضي ” الوقت الأصلي ” مقطع فيديو، اليوم السبت، لنائب رئيس النادي الأهلي عبدالله، وهو يتحدّث مباشرة مع جمهور الأهلي بعد الخسارة القاسية أمام الاتفاق.
وأثار فريق الأهلي غضب الجمهور، بعد خسارته أمام نادي الاتفاق بسداسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
#فيديو خاص لـ #الوقت_الأصلي :
نائب رئيس النادي #الأهلي عبدالله بترجي يتحدّث مباشرة مع جمهور الأهلي بعد الخسارة القاسية أمام #الاتفاق ..#الاهلي_الاتفاق pic.twitter.com/v2B0ncEcqa
— برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) October 20, 2018
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10832 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح قاسيه وغير متوقعه مع احترامي للآتفاقيه لكن تذكرو فوز نجران واخرتها حققنا الدوري بكل جداره وسرحنا وروحنا الخصوم رايح جاي👌☺😂