بالفيديو.. شباب يخاطرون بحياتهم من أجل التصوير في وادي نجران
أظهرمقطع فيديو، اليوم السبت، شباب يخاطرون بحياتهم من أجل التصوير في بطن وادي نجران، ضاربين بتحذيرات الدفاع المدني عرض الحائط،، حيث يعرضون حياتهم وحياة ذويهم للخطر.
وكان الدفاع المدني قد 8 تحذيرات عند هطول الأمطار، موضحًا أنه يجب عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.
وقال الدفاع المدني: لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة المركبة.
وأضاف: يجب عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، مع ضرورة اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وقد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيجب الحذر والانتباه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56481 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب اخذ الحيطه والحذر ,,