بالفيديو.. شباب يخاطرون بحياتهم من أجل التصوير في وادي نجران

نايف السالم(صدى):

أظهرمقطع فيديو، اليوم السبت، شباب يخاطرون بحياتهم من أجل التصوير في بطن وادي نجران، ضاربين بتحذيرات الدفاع المدني عرض الحائط،، حيث يعرضون حياتهم وحياة ذويهم للخطر.

وكان الدفاع المدني قد 8 تحذيرات عند هطول الأمطار، موضحًا أنه يجب عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

وقال الدفاع المدني: لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة المركبة.

وأضاف: يجب عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، مع ضرورة اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وقد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيجب الحذر والانتباه.