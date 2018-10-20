إنقاذ 3 أشخاص بعد أن احتجزوا في سيل بوادي شوان

تركي السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في الكامل من إنقاذ ثلاثة أشخاص بعد أن احتجزوا في سيل بوادي شوان، اليوم السبت.

وأكد الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنهم الأن بصحة جيدة ولله الحمد.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غريزة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، نجران ، الباحة، مكة المكرمة (يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها)، غدًا الأحد.