بالفيديو.. نائب أمير نجران يتفقد مواقع تجمعات المياه عقب هطول الأمطار بغزارة

تركي السالم(صدى):

تفقد نائب أمير نجران الأمير تركي بن هذلول، مواقع تجمعات المياه عقب هطول الأمطار بغزارة على مدينة نجران اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو اليوم السبت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران، وجريان عدد من الأوديه والشعاب.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غريزة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، نجران ، الباحة، مكة المكرمة (يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها)، غدًا الأحد