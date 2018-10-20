بالفيديو.. الأمطار تكشف سوء تنفيذ مشاريع البلديات بالعرضيات

سعيد القرني(صدى):

أبدى أهالي محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة إدارياً تذمرهم الشديد من تعرض محافظتهم من مشاكل سوء تصريف المياة من قبل البلديات والتي عانت منها جراء هطول الأمطار.

حيث وبعد القطرات الأولى للأمطار التي هطلت مساء اليوم ومساء أول من أمس ولازالت مستمرة هطول الأمطار على المحافظة امتلأت الشوارع بالمياه كاشفة عن سوء تنفيذ المشاريع مما أدى إلى دخول بعض المياه المحلات التجارية في مركز العرضية الشماليه وايضا جريانها بالشارع العام بشمران بمركز العرضية الجنوبيه.

وحمل المواطنون البلدية سوء التنفيذ و تأخر أعمال السفلتة وكذلك مشاريع تصريف السيول في المحافظة دون مبالاة بالأضرار التي تنتج عن ذلك ، متسائلين المشاريع التي دائماً تتغنى بها البلديات ومجلسها البلدي دون أن تخدم المحافظة بالشكل الأمثل.