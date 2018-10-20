بالفيديو.. خبراء سياسيون: الإعلام الغربي سيس قضية خاشقجي لتشويه صورة المملكة

نايف السالم(صدى):

قدم عدد من المحللين السياسين رؤيتهم التحليلية، اليوم السبت، حول استغلال وسائل الإعلام الغربية، قضية وفاة الصحفي السعودي ” جمال خاشقجي ” لتأليب الرأي العام، وتشويه صورة المملكة دوليًا، وذلك في خطوات ممنهجة لتنفيذ الإجندة العدائية ضد السعودية.

قال الدكتور ” أحمد الأنصاري ” المحلل السياسي، إن قضية ” خاشقجي ” مجرد قضية جنائية لا تخرج عن تسبب مواطنين سعوديين في وفاة مواطن سعودي على أرض سعودية، لكنها سيست واستخدمت ضمن حملة إعلامية شعواء لتشويه صورة المملكة.

وأضاف ” الأنصاري ” ، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن وسائل الإعلام الأمريكية المعارضة للرئيس ” ترامب ” هي من استغلت هذه القضية للضغط عليه، وذلك نتيجة للعلاقة السئية بينه وبين وسائل الإعلام.

ولفت ” الأنصاري ” ، إلى أنهم كتابة الصحفي الراحل ” جمال خاشقجي ” ، في الواشنطن بوست ساهمت بشكل كبير في أن يمارس بعض أعضاء الكونجرس أو الإعلاميين ضغطًا على ” ترامب ” وذلك بالتزامن مع قرب فترة الانتخابات النصفية.

وأوضح ” الأنصاري ” ، أن إعلان النائب العام، وما تلاه من أوامر ملكية، أسكت الأفلام والمسرحيات التي كنا نشاهدها في الفترة الماضية.

ومن جانبه قال ” منيف عماش الحربي ” المحلل السياسي ، إن المملكة ليست دولة هامشية أو طارئة على التاريخ، ولديها رسوخ سياسي، لذلك لم تنساق للخطاب الشعبوي في قضية خاشقجي، وتعاملت مع الملف بهدوء وشفافية.

وأضاف ” الحربي ” ، أنه بدءًا من 2 أكتوبر كان الموقف السعودي واضح، وتمت مطالبة بتشكيل فريق عمل، وذلك عقب التصعيد بعد التكتم والتغطية لما حدث طالبت بعمل فريق مشترك بين السعودية وتركيا، وبعدها تم الاتجاه إلى ما هو أبعد من ذلك عن طريق الأمر الملكي للنائب العام بفتح تحقيق في القضية.

وأكمل ” الحربي ” ، إن العالم كله توقع أن يخرج البيان من أنقرة أو الولايات المتحدة، ولكن ما حدث أمس وبعد زيارة ” بومبيو ” إلى الرياض وإطلاعه على الأمر، أعلنت الرياض تفاصيل وفاة المواطن ” جمال خاشقجي ” .

الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي:

المملكة ليست دولة هامشية أو طارئة على التاريخ، ولديها رسوخ سياسي، لذلك لم تنساق للخطاب الشعبوي في قضية خاشقجي، وتعاملت مع الملف بهدوء وشفافية.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/WNpnvqLoar — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2018

د. أحمد الأنصاري:

قضية خاشقجي مجرد قضية جنائية لا تخرج عن تسبب مواطنين سعوديين في وفاة مواطن سعودي على أرض سعودية، لكنها سيست واستخدمت ضمن حملة إعلامية شعواء لتشويه صورة المملكة. pic.twitter.com/5drmWvQsFd — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2018