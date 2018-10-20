بالصور… مسنان بعمر الـ 79 يتزوجان في مؤسسة لرعاية المسنّين
عقد اليوم السبت، مسن يبلغ من العمر 79 عامًا، قرانه على مُسنّة في نفس عُمره في تونس، بحضور وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي.
وأقيم حفل الزواج في مؤسسة لرعاية المسنّين، في ضاحية ” قمّرت ” التونسية حيث يقيم العروسان منذ أكثر من سنتين.
وأكدت الوزيرة نزيهة العبيدي أن حفل زواج الشيخ محمد عبّاس على زوجته خرخوطة بن علي، يعتبرالأوّل في تاريخ هذه المؤسّسة.
وأشار أحد المسؤولين إلى تكفل الوزارة بكل مستلزمات هذا الزواج، مبينين أن الهدف الأساسي منه توفير العناية والراحة النفسية والعاطفية للمقيمين والمقيمات بمراكز رعاية المسنّين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56488 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب طيب ,,
,, موفقين خير ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2295 ] نشر منذ 4 ساعات
مبروك زواج العريس محمد، على العروسة خرطوطة،،
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10839 ] نشر منذ 4 ساعات
يحليلهم الله يوفقهم😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33202 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفقهم. ويسعدهم شكلهم يجنن
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3162 ] نشر منذ 2 ساعتين
المودة والرحمة اهم مافي الزواج
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يبارك لهم اللهم إن كان لهم ذريه فأصلحها لهم