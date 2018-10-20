بالصور… مسنان بعمر الـ 79 يتزوجان في مؤسسة لرعاية المسنّين

تونس(صدى):

عقد اليوم السبت، مسن يبلغ من العمر 79 عامًا، قرانه على مُسنّة في نفس عُمره في تونس، بحضور وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي.

وأقيم حفل الزواج في مؤسسة لرعاية المسنّين، في ضاحية ” قمّرت ” التونسية حيث يقيم العروسان منذ أكثر من سنتين.

وأكدت الوزيرة نزيهة العبيدي أن حفل زواج الشيخ محمد عبّاس على زوجته خرخوطة بن علي، يعتبرالأوّل في تاريخ هذه المؤسّسة.

وأشار أحد المسؤولين إلى تكفل الوزارة بكل مستلزمات هذا الزواج، مبينين أن الهدف الأساسي منه توفير العناية والراحة النفسية والعاطفية للمقيمين والمقيمات بمراكز رعاية المسنّين.