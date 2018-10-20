أمير مكة يشيد بقرارات خادم الحرمين الشريفين على خلفية وفاة جمال خاشقجي

مكة المكرمة(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالقرارات الحكيمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله ” على خلفية الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي ” رحمه الله ” .

وقال سموه :إن حُزمة القرارات التي أصدرها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هي في أساس الأمر تأتي امتدادٌاً لما قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – لإرساء مبادئ العدل والمساواة مستمدة في ذلك نهجها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

وأكد أن القرارات رسخت مبدأ الشفافية الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية ، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك اهتمام القيادة بأبنائها في الداخل والخارج والحرص عليهم والأخذ بحقوقهم ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد العظيمة وقيادتها الحكيمة وشعبها الُمخلص الأبي.