الأردن: إجراءات السعودية في قضية ” خاشقجي ” ضرورية لإحقاق العدالة
أكدت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في ما يتعلق بالتحقيقات بقضية الصحافي جمال الخاشقحي.
وقال بيان رسمي، إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها.
وعبرت الحكومة عن صادق العزاء لأسرة الخاشقحي وذويه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56468 ] نشر منذ 19 دقيقة
بيض الله وجيه النشاما ,,
,, كفو يااخواننا في الأردن ..