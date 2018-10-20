الأردن: إجراءات السعودية في قضية ” خاشقجي ” ضرورية لإحقاق العدالة

عمان(صدى):

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في ما يتعلق بالتحقيقات بقضية الصحافي جمال الخاشقحي.

وقال بيان رسمي، إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها.

وعبرت الحكومة عن صادق العزاء لأسرة الخاشقحي وذويه.