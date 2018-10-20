الجيش اليمني يعلن اقترابه من فرض سيطرة كاملة على مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء

عدن(صدى):

أعلن الجيش اليمني، اقترابه من إحكام سيطرة كاملة على مديرية الملاجم في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال قائد المدفعية في اللواء 26 العقيد مرعي القاضي : إن قدرات المليشيا الحوثية الإنقلابية التابعة لإيران، باتت مشلولة بعد أن تعرضت لهجمات مدفعية استهدفت مواقع الدفاع الأمامية لها خلال اليومين الماضيين، وفقا لما لموقع / 26 سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأضاف العقيد القاضي : إن مليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران خسرت العشرات من عناصرها الذين سقطوا بين قتيل وجريح في القصف المدفعي المكثف على مواقعها الأمر الذي جعلها عاجزة عن العودة والتمركز في جبل البياض بجبهة الملاجم.

وأشار قائد المدفعية في اللواء 26 في الجيش اليني، إلى أن قوات الجيش في بلاده، تتأهب لاقتحام ما تبقى من مديرية الملاجم واستعادة السيطرة عليها بعد أن صارت تلك المواقع تحت سيطرتها النارية.

وذكر العقيد القاضي أن قوات الجيش باتت تسيطر على نحو 80 في المائة من المرتفعات الجبلية التي كانت تشكل تحديا أمام تقدمها.