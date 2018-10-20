أمير الباحة: الأوامر الملكية تؤكد ما تأسست عليه المملكة من تحقيق العدل والمساواة

الباحة(صدى):

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بالأوامر والقرارات الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، مؤكداً سموه أن هذه الأوامر تؤكد النهج القويم الذي قامت عليه هذه البلاد في تحقيق العدالة والمساواة بكل شفافية.

وقال سموّه: تابعنا باهتمام بالغ ما صدر من أوامر ملكية وما أعلنه النائب العام إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله ، وعليه فإننا نؤكد على أن هذه التوجيهات والقرارات العاجلة، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تأتي انطلاقاً مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، وما عهدناه دائماً من محاسبة أي متجاوز أو مقصر مهما كان موقعه ، بعيداً عن كل اعتبار ، ومهما كانت حيثيات قضيته .

وأضاف سمو أمير منطقة الباحة, بأن الجميع في هذا الوطن يقفون خلف قيادتهم الرشيدة فيما اتخذته من أوامر تعد قرارات داخلية وتهم أحد مواطنينا ، مشيداً سموه بما تم التوصل إليه من تحقيقات في الحادث والإعلان عنها بكل شفافية ووضوح، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة ولحمته الوطنية مع أبناء الشعب السعودي الكريم .