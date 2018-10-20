ولي العهد يعزي الرئيس التونسي في ضحايا الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في تونس

الرياض(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، إثر الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الجمهورية التونسية وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الجمهورية التونسية، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب ” .