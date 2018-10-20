بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الشباب ويقترب من الصدارة
حقَّق نادي الهلال، فوزًا على نادي الشباب، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولم يتمكن أي من الفريقين في إحراز أهداف في شباك الآخر، قبل يحرز محمد كانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.
كما شهدت المباراة طرد إلسمي إولر سيلفا، بعد الرجوع إلى تقنية الـ VAR ويقرر حكم المباراة طرده.
وأصبح الهلال في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما تجمّد رصيد الشباب عند 9 نقاط في المركز الثامن.
🎥 الهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب محمد كنو في الدقيقة 65#الشباب 0 : 1 #الهلال pic.twitter.com/96yNjErxbb
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 20, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56468 ] نشر منذ 22 دقيقة
مبروك للهلال ..
,, الى الامام ياابطال ,,