بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الشباب ويقترب من الصدارة

ماجد محمد:تصوير محمد السعران - منصور حزام(صدى):

حقَّق نادي الهلال، فوزًا على نادي الشباب، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يتمكن أي من الفريقين في إحراز أهداف في شباك الآخر، قبل يحرز محمد كانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

كما شهدت المباراة طرد إلسمي إولر سيلفا، بعد الرجوع إلى تقنية الـ VAR ويقرر حكم المباراة طرده.

وأصبح الهلال في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما تجمّد رصيد الشباب عند 9 نقاط في المركز الثامن.