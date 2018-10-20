بالفيديو.. ” عموري ” يبكي بعد خروجه من المباراة.. والفحوصات تكشف حجم إصابته

ماجد محمد(صدى):

أوضحت الفحوص الطبية الأولية تعرّض اللاعب الإماراتي المحترف في صفوف الفريق الأول لنادي الهلال عمر عبدالرحمن عموري لإصابة في الركبة وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية؛ وذلك للاطمئنان على حالته.

وأصيب اللاعب في أولى دقائق مباراة الزعيم مع الشباب حيث خرج باكيا ولم يستطع إكمال المباراة التي تقام ضمن الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

ويذكر أن كرة عرضية كانت في طريقها لعموري في أولى دقائق المباراة وتدخل مدافع الشباب غامان على عموري في كرة مشتركة، ما أدى لإصابة اللاعب واستبدله المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق باللاعب عبدالله عطيف في الدقيقة.