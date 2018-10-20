بعد تحذير هيئة النقل.. تطبيق إيجو يؤكد إكمال الإجراءات الخاصة لاستخراج الترخيص

سعيد العجل(صدى):

أكدت إدارة تطبيق ” إيجو ” ، أنه تم إكمال الإجراءات الخاصة لاستخراج الترخيص من خلال التقديم للارتباط المباشر في منصة ” وصل ” .

وأوضحت في بيان لها أنه : ” إشارة إلى الأخبار المتداولة في شبكات التواصل الإجتماعي حول تحذير من التعامل مع تطبيق ايجو وذلك بسبب عدم استخراج ترخيص من هيئة النقل العام، نود التوضيح لكافة عملائنا بأن تطبيق ايجو يعتبر أحد المشاريع المدعومة من حاضنات بادر للتقنية التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ونعمل حالياً بمرحلة الإطلاق التجريبي لتطوير وتحسين الخدمة ” .

وأضافت : ” ونود أن نوضح أنه تم إكمال الإجراءات الخاصة لاستخراج الترخيص وذلك من خلال التقديم للارتباط المباشر في منصة ” وصل ” التابعة لهيئة النقل العام والتي ينتظر أن يستخرج الترخيص بعد إتمام كافة الإجراءات المطلوبة ” .

واستطردت: ” كما نؤكد نحن إدارة تطبيق ايجو على حرصنا التام على تحقيق كافة متطلبات السلامة والأمان لكافة عملائنا والرقي بالخدمات المقدمة والتي تعكس صورة إيجابية عن مستوى خدمات النقل الخاص داخل المملكة ” .

واختتمت: ” كما ننوه بأن ملكية التطبيق تعود لشركة سعودية ١٠٠٪؜ وتسعى لتوظيف ودعم الشباب السعودي في كافة التخصصات إضافة إلى الوصول إلى العالمية من خلال تطبيق سعودي منافس ” .

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