أمير عسير: الملك سلمان وقف موقف الحاكم العادل في قضية خاشقجي

محمد بن طحيطح(صدى):

وصف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير موقف المملكة من احداث وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في دولة تركيا، بالموقف الشجاع الذي يؤكد يقينا أن حكومة المملكة تقف على خط واحد من جميع مواطنيها، منوها سموه بموقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من هذه القضية وتداعياتها والذي أظهر للعالم بأسره موقف الحاكم العادل الذي يتمسك بكل قوة بعروة الدين الوثقى.

واضاف سمو الامير فيصل : موقف قيادة المملكة من هذه القضية موقف واضح وشفاف، يغلق الطرق أمام المتربصين والحاقدين ويؤكد للجميع ان المملكة قيادة وشعبا هم اهل المواقف الواضحة ولايقبلون التلون بحسب المصالح، وليس أدل على ذلك من قرارات خادم الحرمين التي تزامنت مع هذه القضية والتي توعدت مرتكبي هذا الجرم بتطبيق أحكام الشريعة الواضحة في حقهم، وتشكيل لجنة يترأسها سمو ولي العهد للتحقيق في مجريات هذه القضية.

واختتم سموه حديثه بقوله :نحن نعلم جميعا بأن هذا البلد مستهدف من كل حاقد وناقم، وأن المغرضين الذين يشنون الحملات ضده في السر والعلن لن ينالوا من وطن العدل ومن قيادة الحزم ومن شعب الوفاء مهما حاولوا وسيبقى كيدهم طول الدهر في نحورهم.