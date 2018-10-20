بالفيديو.. مدرب الأهلي: شيء مخجل نعتذر عنه

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني للنادي الأهلي، بابلو غويدي، أن المباراة أمام الاتفاق لا تحتاج إلى تحليل كثير، مهنئًا نادي الاتفاق بالفوز الكبير.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم، أن الفريق المنافس فاز بالإرادة وبالأداء داخل الملعب، مقدمًا الاعتذار إلى جماهير الأهلي على ما حدث.

ووصف أداء الأهلي اليوم، بأنه شيء مخجل ومؤسف، مؤكدًا أنه درس سيتم الاستفادة منه في المباريات القادمة.

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة قاسية من نادي الاتفاق، بسداسية مقابل هدفين، وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث بعد فوز الهلال.