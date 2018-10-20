جمعية البر بالرياض تطلق مشروع التحول الشامل

محمد السعران(صدى):

دشن الأمين العام لجمعية البر بالرياض الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان عضو مجلس الشورى سابقا انطلاق مشروع التحول الاستراتيجي الشامل للجمعية بالتعاون مع شركة إنفراتك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أيمن السحيم و عدد من المستشارين، وبحضور فريق التحول الشامل في الجمعية، وقد ألقى الدكتور ثامر كلمة في بداية اللقاء أكد فيها أهمية هذا المشروع وأنه يعد هذا الـمشروع الاستراتيجي أحد الـمشاريع الكبرى للجمعية التي تشهد تطوراً شاملاً يتسق مع التنمية الشاملة والـمشاريع الاستراتيجية الـملهمة التي يشهدها الوطن في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الـملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – برؤيتهم الـملهمة للوطن عموماً وللقطاع التنموي والخيري على وجه الخصوص، الذي يمثل أحد أهم ركائز رؤية الـمملكة 2030 .

وأضاف أن مشروع التحول الشامل الذي سينفذ خلال هذا العام يهدف إلى التأكيد على الدور الريادي الذي قامت به جمعية البر الخيرية في الرياض منذ تأسيسها عام 1374هـ على يد رائد العمل الخيري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.

وشكر أعضاء اللجنة التنفيذية أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض على دعمهم المتواصل ومتابعتهم المستمرة ورعايتهم لمشاريع التطوير لجمعية البر بالرياض،

كما أشاد بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالاهتمام الكبير الذي تلقاه جمعية البر من كافة قطاعات الوزارة، وثمن الاهتمام الكبير الذي لقيه من وزير العمل والتنمية الاجتماعية خاصة معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

وعرض بعد ذلك مدير المشروع المستشار/ إبراهيم موسى مراحل المشروع والتعريف بفريق المستشارين الذي سيشرفون على تنفيذ المشروع، والجداول الزمنية و آلية العمل.

وفي ختام العرض شكر المهندس/ أيمن السحيم جمعية البر على ثقتهم بتكليف شركة إنفراتك لتنفيذ هذا المشروع، وقال إن هذه مسؤولية كبيرة تحتم علينا مضاعفة الجهد لإنجاح المشروع، وأكد على أهمية النهوض بجمعية البر وبالتعاون جميعا على تحقيق رسالتها وأن هذا من فعل الخير الذي ينشده كل مسلم.

كما ألقى الدكتور/ عبد الوهاب الزهراني كلمة باسم المستشارين أكد فيها حرصهم على إنجاح هذا المشروع والعمل حتى تكون جمعية البر بالرياض نموذجاً يليق بحجمها و تاريخها و مكانتها لتحتذي بها بقية الجمعيات في المملكة العربية السعودية.