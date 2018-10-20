” أملنا كبير ” ينظم فعالية ” بيئتنا تستحق ” في منتزه البجيري بالدرعية

فيصل العنزي(صدى):

قام فريق أملنا كبير التطوعي بفعالية (بيئتنا تستحق )في منتزة البجيري بالدرعية الموافق 2018/10/19 . بالتعاون مع أدارة تطوير الرياض لحث الزوار على أهمية الزراعة بشتى أنواعها وزراعتها في منازلهم .تضمنت الفعاليه بأخذ الزوار البذور والشتلات وزراعتها في منتزة البجيري .كما شارك الفريق بأركان متعددة. تبداء من ركن الضيافة و ركن البذور والشتلات و ركن الاعمال المعاد تدويرها و ركن ورشة عمل لتعليم إعادة التدوير . شهدت الفعالية بالعديد من الزوار الاعلاميين البارزين يضم الفريق 100 متطوع ومتطوعه. والقاء كلمة للفريق كبير المذيعين في القناة السعودية: سليمان السالم بكلمه”هذه فعالية رائعه واشكرهم على هذا الجهد ويستمرون في هالمبادرات النافعة وخير الناس انفعهم وهذا الفريق اعتز فيه” حيث الفعالية لاقت اعجاب الزوار المشاركين