  • السبت 20

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. المرور: 3 نصائح لقائدي المركبات تفاديًا لوقوع الحوادث

بالفيديو.. المرور: 3 نصائح لقائدي المركبات تفاديًا لوقوع الحوادث

بالفيديو.. المرور: 3 نصائح لقائدي المركبات تفاديًا لوقوع الحوادث
نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، اليوم السبت، مجموعة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت على مجموعة فيديوهات توضح بعض الأخطاء يجب على قائدي المركبات تفاديها للحفاظ على سلامتهم.

وأوضح ” المرور ” ، خلال الفيديو الأول ” أن الإنحراف المفاجئ يتعارض مع قواعد السير، و يعرض قائدي المركبات للخطر ” .

وأكمل ” المرور ” ، نصائحه لقائدي المركبات عبر الفيديو الثاني حول ” تحديد سرعات الطريق، والتي ضمن أهدافها التقليل من احتمالية وقوع الحوادث تجاوزها يعرضك للخطر ” .

وأشار ” المرور ” ، في الفيديو الثالث إلى أن ” قطع الإشارة لا يقف تأثيره على مرتكب هذه المخالفة، بل يتعدى ذلك ليهدد حياة الآخرين وسلامتهم ” .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة

اتمني من ادارة المرور استبدال المطبات الصناعية بمطبات من الربر الاسود وعليها عين القط العاكس لانها موجوده في بعض الشوارع افضل من المطبات الصناعية المرتفعة ولا يوجد عليها عين القط يتفاجاء السائقين احيانا بوجود مطب صناعي خاصة ليلا حيث لايوجد عين القط تحذرهم لتخفيف السرعة قبل الوصول للمطب الصناعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *