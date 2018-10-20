بالفيديو.. المرور: 3 نصائح لقائدي المركبات تفاديًا لوقوع الحوادث

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، اليوم السبت، مجموعة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت على مجموعة فيديوهات توضح بعض الأخطاء يجب على قائدي المركبات تفاديها للحفاظ على سلامتهم.

وأوضح ” المرور ” ، خلال الفيديو الأول ” أن الإنحراف المفاجئ يتعارض مع قواعد السير، و يعرض قائدي المركبات للخطر ” .

وأكمل ” المرور ” ، نصائحه لقائدي المركبات عبر الفيديو الثاني حول ” تحديد سرعات الطريق، والتي ضمن أهدافها التقليل من احتمالية وقوع الحوادث تجاوزها يعرضك للخطر ” .

وأشار ” المرور ” ، في الفيديو الثالث إلى أن ” قطع الإشارة لا يقف تأثيره على مرتكب هذه المخالفة، بل يتعدى ذلك ليهدد حياة الآخرين وسلامتهم ” .

الانحراف المفاجئ يتعارض مع قواعد السير و يعرض قائدي المركبات للخطر#هدفنا_سلامتكم#المرور_السعودي pic.twitter.com/YOcm0XnFY0 — #المرور_السعودي (@eMoroor) October 20, 2018

تحديد سرعات الطريق من أهدافها التقليل من احتمالية وقوع الحوادث تجاوزها يعرضك للخطر.#هدفنا_سلامتكم#المرور_السعودي pic.twitter.com/PSKOfu5MTl — #المرور_السعودي (@eMoroor) October 18, 2018