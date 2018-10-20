بالفيديو.. المرور: 3 نصائح لقائدي المركبات تفاديًا لوقوع الحوادث
نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، اليوم السبت، مجموعة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت على مجموعة فيديوهات توضح بعض الأخطاء يجب على قائدي المركبات تفاديها للحفاظ على سلامتهم.
وأوضح ” المرور ” ، خلال الفيديو الأول ” أن الإنحراف المفاجئ يتعارض مع قواعد السير، و يعرض قائدي المركبات للخطر ” .
وأكمل ” المرور ” ، نصائحه لقائدي المركبات عبر الفيديو الثاني حول ” تحديد سرعات الطريق، والتي ضمن أهدافها التقليل من احتمالية وقوع الحوادث تجاوزها يعرضك للخطر ” .
وأشار ” المرور ” ، في الفيديو الثالث إلى أن ” قطع الإشارة لا يقف تأثيره على مرتكب هذه المخالفة، بل يتعدى ذلك ليهدد حياة الآخرين وسلامتهم ” .
الانحراف المفاجئ يتعارض مع قواعد السير و يعرض قائدي المركبات للخطر#هدفنا_سلامتكم#المرور_السعودي pic.twitter.com/YOcm0XnFY0
— #المرور_السعودي (@eMoroor) October 20, 2018
تحديد سرعات الطريق من أهدافها التقليل من احتمالية وقوع الحوادث تجاوزها يعرضك للخطر.#هدفنا_سلامتكم#المرور_السعودي pic.twitter.com/PSKOfu5MTl
— #المرور_السعودي (@eMoroor) October 18, 2018
قطع الإشارة لا يقف تأثيره على مرتكب هذه المخالفة بل يتعدى ذلك ليهدد حياة الآخرين وسلامتهم#هدفنا_سلامتكم#المرور_السعودي pic.twitter.com/9iD9xU0vNa
— #المرور_السعودي (@eMoroor) October 19, 2018
ابو صالح[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
اتمني من ادارة المرور استبدال المطبات الصناعية بمطبات من الربر الاسود وعليها عين القط العاكس لانها موجوده في بعض الشوارع افضل من المطبات الصناعية المرتفعة ولا يوجد عليها عين القط يتفاجاء السائقين احيانا بوجود مطب صناعي خاصة ليلا حيث لايوجد عين القط تحذرهم لتخفيف السرعة قبل الوصول للمطب الصناعي