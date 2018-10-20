” القحطاني ” يتوج الفائزين ببطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية

محمد السعران(صدى):

يتوج معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني غداً الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي وأقيمت منافساتها على ميادين الرماية الدولية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض . وشارك في البطولة 350 رامياً يمثلون 14 قطاعاً أمنياً وعسكرياً هي: الأمن العام ، وحرس الحدود والحرس الوطني والمديرية العامة للسجون وكلية الملك فهد الأمنية والمباحث العامة وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة والحرس الملكي والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للمخدرات وقوات أمن المنشآت والاستخبارات العامة والدفاع المدني ، تنافسوا في 3 في أنواع من الرماية هي رمايات الدقة والسرعة والتكتيكية للفردي والفرق . وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة العقيد سلطان الودعاني أن البطولة شهدت تنافساً قوياً بين الرماة ، مشيداً بالمستويات المميزة التي ظهرت في البطولة لمختلف القطاعات والتنافس الشريف فيما بينهم ، مما يؤكد نجاح أهداف اتحاد قوى الأمن من تنظيم مثل هذه البطولات التي تعود بالنفع على رجل الأمن وتنمى مهاراته في هذا الجانب ، لما تمثله الرماية التكتيكية من أهمية بالغة له في العمل الميداني .