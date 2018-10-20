بينهم قاصرات.. ضبط 43 متهمًا ضمن شبكة للشذوذ والاتجار بالبشر

القاهرة(صدى):

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، اليوم السبت، من ضبط 43 متهمًا بينهم 30 فتاة منهن 10 قاصرات، ضمن شبكة للإتجار بالبشر، وممارسة أعمال منافية للأداب العامة، وذلك بأحد الملاهي الليلية بشارع الهرم في محافظة الجيزة.

وقامت قوات الأمن المصرية، بإلقاء القبض علي المتهمين لإدانتهم بالتحريض على الفسق وممارسة الدعارة، والاتجار البشر واستغلال فتيات قاصرات بأعمال منافية للأداب.

وجاء ذلك عقب ورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية، والتي نجحت في ضبط خمور مهربة، ومواد مخدرة داخل الملهي وبحوزة المتهمين، وتبين أن الفتيات اللاتى يقمن بممارسة الدعارة مقابل 500 جنيه في الساعة.

وقامت ” أجهزة الأمن ” ، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهمين لحين انتهاء التحقيقات.