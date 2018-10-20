بالصور: ” الفيشاوي ” يزور استراحة مركز السرطان بالخرطوم.. ويوجه رسالة للمرضى!

أماني الغامدي(صدى):

شارك الفنان المصري فاروق الفيشاوي ، اليوم السبت، في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الخرطوم للفيلم العربي.

وحرص ” الفيشاوي ” على زيارة استراحة مرضى السرطان في منطقة الجريف بالعاصمة السودانية الخرطوم، ودشن عمل المركز الذي يشرف عليه مجموعة من المتطوعين والمتبرعين.

وأوضح الفيشاوي خلال الزيارة: ” السرطان واخد إعلام وهيلمانة أكثر من اللازم، ولا يعدو أنه مرض عادي يمكن أن تهزمه الإرادة وقوة العزيمة “، مضيفا: ” مرض خبيث وايه مش عارف، لا دا هو مرض عادي وممكن الانتظام في العلاج يجيب نتائج إيجابية “.

وأبدى الفيشاوي سعادته بالزيارة، وتفقد غرف الاستراحة التي تأوي 50 مريضًا ومثلهم من المرافقين، مطمئنًا المرضى الذين عرفوه من أول وهلة رغم أنهم من أجيال مختلفة.

ودعا الفيشاوي المرضى بأن يكونوا أقوى من المرض، وتمنى أن ” يراهم يلعبوا كورة وطالعين برا “.

وأكد الفيشاوي عزيمته على محاربة السرطان وهزيمته، مشيرًا إلى استعداده للمشاركة في أعمال درامية العام المقبل، لافتا إلى بأن حياته لن تتوقف وسيتعامل مع السرطان كأنه مرض عادي خصوصًا بعد تطور العلاج.

وأشاد الفيشاوي بحفاوة الاستقبال، ومبادرة شباب الخير لتوفير سكن لمرضى السرطان من ولايات السودان، معبرًا عن إعجابه بمشروب (التبلدي) السوداني، الذي يتذوقه لأول مرة، حيث طلب منه المزيد قبل أن ينهي الزيارة.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفيشاوي خلال أعمال مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، الذي يبدأ مساء اليوم السبت، والذي تغيبت عنه النجمتان هالة صدقي وإلهام شاهين، لظروف خاصة، بالرغم من أن اللجنة المنظمة أعلنت مشاركتهما وتكريمهما خلال الفعاليات.