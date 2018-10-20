سما المصري: ” حواليا كلاب عايزين يقطعوا هدومي وينهشوا في لحمي “

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة الاستعراضية المصرية، سما المصري، أن هناك أشخاصًا حولها يريدون استغلال جسدها رغم اتردائها ملابس محتشمة مؤخرًا.

ونشرت سما مقطع فيديو، عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، تظهر فيه قطة شجاعة تدافع عن نفسها أمام كلب شرس، معلقة: ” والله ده حالي بالضبط، أنا قطة مغلوب على أمرها وحوالين مني كلاب كتير جدًا جدًا عايزين بس ينهشوا في لحمي ” .

وأضافت: ” حتى لما حبيت أغطي لحمي وأستره، برضه عايزين يقطعوا هدومي وينهشوا في لحمي، بس دايمًا القوة مش بحجم الجسم ” .

وتابعت: ” القطة الضعيفة دي قدرت على كلب كبير مسعور وكمان إدته على قفاه كذا مرة مع إنها ماعندهاش جسم ضخم زي الكلب ولا أسنانها مسعورة زيه ” .

واختتمت: ” ولكن عندها الإيمان والقناعة بما تفعله ودا اللي مقويها على كل الكلاب المسعورة.. القوة في العقل والإيمان مش في الجسم ولا المال ولا السلطة ” .